Роза Рымбаева: С нетерпением жду, когда сыновья женятся!

Рымбаева говорит, что вмешиваться в их личную жизнь не будет.

Особая гордость Рымбаевой – ее сыновья Али и Мади, пишет Sobesednik.ru.

Муж певицы Таскын Окапов умер, когда она была беременна вторым сыном. Так что она их растила в одиночку.

– Воспитывать детей гастролирующей певице очень нелегко, – делится Роза. – Приходится их оставлять и уезжать. Ты выступаешь, а в голове – дети: «Что они там делают? Покушали ли? Спят ли? Не плачут ли?» Важно было дать им хорошее образование. Специальность они выбрали сами. Мои дети – музыканты. Сами пишут музыку, сами исполняют. Когда они выходят на сцену, многие говорят: «Ну все с ними понятно, это же сыновья Рымбаевой!» Такие разговоры есть, от них никуда не денешься… Я же в последнее время мучаюсь вопросами: «Когда они женятся?», «Кого они выберут?» Я в волнении и ожидании. Они у меня – завидные женихи: старшему сыну, Али, уже 26 лет, младшему, Мади, – 18.

Рымбаева говорит, что вмешиваться в их личную жизнь не будет.

– Выбор у них большой – девушек красивых очень много, – улыбается артистка. – Пускай сами найдут ту, какая им по душе. Тем более, думаю, вряд ли они прислушаются к моим советам. Приведут домой и скажут: «Вот она, моя невеста!» И что мне останется делать? Принять ее и полюбить!

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