Казахстанское представительство «Sanofi» прокомментировало коррупционный скандал

В казахстанском представительстве компании не подтвердили, но и не опровергли обвинения. В пресс-релизе сообщается, что речь идет о сделках 12-летней давности.

Компания «Sanofi» не подкупала казахстанских чиновников и не была замечена в уголовных преступлениях. Об этом журналистам сообщил Министр здравоохранения Елжан Биртанов, комментируя скандал с крупным производителем медицинских изделий. При этом главный врач страны признал, что у иностранной фирмы, которая выиграла все тендеры законно, очень большие объемы в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

- На сегодняшний день у нас зарегистрированных случаев подкупа должностных лиц со стороны этой компании или ее дистрибьюторов нет. Кроме того, скажу, что в прошлом году были возбуждены ряд уголовных дел в отношении должностных лиц, которые до сих пор расследуются. Опять же мы не можем подтвердить связано ли это с этой компанией, - прокомментировал Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

В казахстанском представительстве французской компании не подтвердили, но и не опровергли обвинения. В пресс-релизе, полученном телеканалом «Астана», сообщается, что речь идет о сделках 12-летней давности. При этом, «Sanofi» готова заплатить свыше 25 млн долларов, чтобы прекратить разбирательство. Также фармкомпания предоставит отчет своей деятельности за последние несколько лет. В релизе приводятся слова Главного исполнительного директора «Sanofi» Оливье Брандикура. Он обещает усилить «внутренний контроль и борьбу с коррупцией».

Сегодня стало известно, что крупная фармацевтическая компания неоднократно давала взятки, чтобы увеличить продажи своих препаратов в разных странах, в том числе и в Казахстане. Так, на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщается, что французский гигант «наладил в Казахстане систему откатов, чтобы выигрывать государственные контракты». Подобные махинационные схемы «Sanofi» применяла в мусульманских странах, в числе которых Катар, Йемен, Ливан, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. В Минздраве телеканалу «Астана» сообщили, что Казахстан возьмет на контроль продвижение лекарств для исключения лоббирования на рынке. Если будет доказана вина французской компании в коррупционных схемах, то отечественные правоохранительные органы подключатся к расследованию, - уточнили в ведомстве.

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