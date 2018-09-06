Знаменитая алматинская белка может переехать в Санкт-Петербург

Когда соломенный арт-объект покинет Казахстан, и как его будут перевозить, неизвестно.

Знаменитая алматинская белка может сменить прописку и переехать в Санкт-Петербург. Ею заинтересовались российские художники, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Когда соломенный арт-объект покинет Казахстан, и как его будут перевозить, неизвестно.

Скоро у белки появятся конкуренты: улитки, красные человечки и музыкальные инструменты. 60 арт-объектов украсят Алматы в рамках фестиваля Park Fest. Первых красных человечков на самокатах уже установили на газоне по проспекту Абая. Улиток итальянского художника планируют выставить по Тимирязева. Остальные 58 скульптур появятся до конца сентября. По задумке организаторов, они украсят серые уголки города. Принять участие в фестивале захотели больше 500 художников и архитекторов из Казахстана, России, Беларуси, Америки и Европы. Сколько денег потратили городские власти на 60 скульптур, осталось секретом. Но известно, что на организацию фестиваля выделено 189 миллионов тенге.

- Будет посвящена Калмыкову работа от молодых авторов. Это очень интересно, что художники обращаются к этой теме. Будут работы, посвященные тысячелетию истории города. Это способ искусства наладить диалог, когда о каких-то таких новых фактах, новых свершениях рассказывается при помощи искусства. И будет установлено несколько копий монет, которые доказывают, что здесь еще тысяча, уже тысяча и два года, - сказала консультант фестиваля PARK FEST Ольга Веселова.

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