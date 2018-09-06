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В Саудовской Аравии решили сажать в тюрьму за шутки

Люди, признанные виновными в распространении подобного контента в сети могут отправиться за решетку на срок до пяти лет.

Фото : Shutterstock6 сентября 2018, 08:47

В Саудовской Аравии ввели новые законы, согласно которым пользователи соцсетей могут сесть в тюрьму за сатирические посты на тему религии. Об этом говорится на странице прокуратуры в Twitter, сообщает The Independent.

«Создание и распространение контента через социальные сети, который несет в себе высмеивание, издевку, провокацию и нарушает общественный порядок, религиозные ценности и общественную мораль, будет считаться киберпреступностью», — сообщили в ведомстве.

Люди, признанные виновными в распространении подобного контента в сети и «нарушении общественного порядка», могут отправиться за решетку на срок до пяти лет. Кроме того, они должны будут выплатить штраф в три миллиона риалов (800 тысяч долларов).

Издание напоминает, что в 2012 году саудовский блогер был приговорен к 10 годам тюрьмы и тысяче ударов плетью за киберпреступления и оскорбление ислама. The Independent также отмечает, что население Саудовской Аравии среди всех ближневосточных стран — одно из самых активно пользующихся социальными сетями.

Источник: Лента.ру


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