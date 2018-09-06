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Казахстанские полицейские могут пересесть на велосипеды

Патрулирование должно осуществляться на транспорте, пешком и на велосипедах для более плотного взаимодействия с гражданами и реагирования на преступления.

Фото : Колёса6 сентября 2018, 08:54

Патрулирование на двухколёсном транспорте - очередная инициатива активистов. В целом, общественники разработали целую концепцию обновления МВД, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

«Патрулирование должно осуществляться на транспорте, пешком и на велосипедах для более плотного взаимодействия с гражданами и реагирования на преступления. Маршруты патрулирования должны фиксироваться в оперативном штабе. К патрулированию ни в коем случае не должны привлекаться военнослужащие срочной службы и представители национальной гвардии. То есть, патрули должны быть обучены взаимодействию с людьми», - сказал участник инициативной группы Димаш Альжанов.

Ранее общественники сообщили, что в основу разработанного ими документа легли более 300 предложений граждан, а также лучшая международная практика в организации полицейской службы. В результате, концепция представляет собой 16 предложений по модернизации системы.


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