Каких перестановок ждут в высших эшелонах власти Казахстана

Мнениями о том, кто в ближайшее время может покинуть свой пост, а кто перейдет на вышестоящую должность, поделились эксперты-политологи.

В последнее время участились различные слухи о возможной смене правительства Казахстана и переходе на новые должности ряда фигур, занимающих в государстве ключевые посты. Например, акиму Алматы Бауыржану Байбеку пророчат должность главы Администрации Президента, а министру внутренних дел Калмуханбету Касымову – скорую замену. На слуху и ряд других громких фамилий, которых народная молва то переводит в более высокие кабинеты, то отправляет в отставку. За более детальным прогнозом, основанном не на индивидуальных предпочтениях, а на анализе политической ситуации и профессиональных качествах того или иного кандидата, журналист Zakon.kz обратился к ведущим казахстанским экспертам-политологам.

Кто возглавит Совбез, тому и карты в руки

По мнению политолога Андрея Чеботарева, самым актуальным вопросом на сегодняшний день является подбор подходящих кандидатур на пост Секретаря совета безопасности. Потому что после перехода бывшего помощника президента – секретаря Совбеза Нурлана Ермекбаева на пост министра обороны, это место остается вакантным.

«Скорее всего, речь идет о том, что новый секретарь Совета безопасности уже будет работать на этой должности не только с президентом Нурсултаном Назарбаевым, но и после его ухода с президентского поста, что я думаю, произойдет в 2020 году. Понятно, что если это будет «весовой» кандидат на эту должность, то его переход на пост секретаря Совбеза автоматически вызовет определенную цепочку перестановок. Но кто именно и куда уйдет, я сейчас не могу сказать. Что касается слухов о возможном уходе с поста главы МВД Калмуханбета Касымова, то здесь речь идет не только о нем. Некоторые эксперты вообще прогнозируют смену правительства, но пока, как мы видим, действующему правительству дают работать. Президент этот вопрос не поднимал, по крайней мере, на сессии парламента, а потому рано говорить о том, что будет дальше. Возможно, если правительство все же сменится, то и Касымов уйдет со своего поста», – считает А. Чеботарев.

Также эксперт отметил, что не видит пока достаточно серьезных оснований для возможного перехода Бауыржана Байбека на пост главы Администрации президента, который в данный момент занимает Адильбек Джаксыбеков, и назначения на пост акима Алматы Абая Бисембаева – управляющего делами Президента РК. Хотя, по его словам, теоритически это конечно возможно. Ведь решение будет принимать сам президент страны. И ему нет дела до слухов, которых в последнее время действительно много ходит.

Главное соблюсти баланс

С тем, что главная внутриполитическая загадка сейчас – кто возглавит Совет безопасности, согласен политолог Данияр Ашимбаев. Однако, на его взгляд Казахстан в ближайшее время могут ожидать и другие крупные кадровые перестановки, которые в той или иной степени можно предвидеть. Да и набор слухов о возможных рокировках во власти достаточно стандартный. Во-первых, он связан с оценкой работы того или иного персонажа. Во-вторых, с оценкой его политического веса.

«Понятно, что уже есть люди, которые перестали соответствовать занимаемым позициям, но с другой стороны их непосредственное увольнение не всегда связано с плохой работой. Возможно, кого-то специально держат на занимаемой должности, исходя из этих позиций, а кто-то, возможно, просто обеспечивает определенный баланс сил. И поэтому, как бы плохо человек не работал, он будет занимать эту должность, пока ему не подберут замену. Не в плане лучшей работы, а в плане именно этой системы «сдерживающих противовесов». Но наиболее вероятной в ближайшее время все же считается отставка правительства, а точнее премьер-министра, поскольку работа правительства под его руководством вызывает очень большие вопросы. На втором месте – возможная отставка главы Нацбанка. И третье, смена некоторых областных акимов в рамках ротации руководителей регионов и их омоложения», – перечислил наиболее значимые внутриполитические прогнозы эксперт.

Что касается последних двух пунктов, то, как отметил эксперт, исходя из сложившейся ситуации, наиболее вероятными кандидатами на пост главы Нацбанка рассматриваются нынешний вице-премьер по экономике и социальным вопросам Ерболат Досаев и Председатель правления Банка Развития Болат Жамишев. Но кто из них в действительности займет этот пост говорить пока рано.

Более менее ясна ситуация и с руководителями регионов. По словам Д. Ашимбаева, сейчас остаются три акима-пенсионера – аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и аким Алматинской области Амандык Баталов. На их должности уже давно был возможен приход новых людей, но не в связи с их работой, поскольку руководители они достаточно известные, а в связи с тем, что в последнее время постоянно идет процесс омоложения кадров.

Кроме того, по мнению политолога, не исключен перевод в Астану нынешнего акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева, занимавшего пост акима ЮКО и назначенного акимом вновь образованной Туркестанской области. За последние полтора года он достаточно эффективно поработал в своем регионе и сейчас стоит в списке кандидатов на повышение. Ему пророчат должность госсекретаря или вице-премьера по социальной политике.

Кому достанется Алматы?

Также, по словам политолога известны наиболее вероятные кандидатуры на пост премьер-министра РК. В первую очередь, это первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин, обладающий достаточно сильным авторитетом, да и традиционно в последние годы именно первый заместитель наследовал должность премьер-министра. Вторым кандидатом на этот пост является нынешний аким Алматы Бауыржан Байбек.

«До этого шел разговор о переходе Байбека на пост главы Администрации президента, теперь ему пророчат пост премьер-министра РК. В принципе, по моему мнению, несмотря на критику, которая постоянно высказывается в адрес Алматы, в городе он сделал достаточно много и у него есть потенциал на обе эти должности. Тем более, буквально позавчера глава государства побывал в Алматы, осмотрел город, и оценка работы городского акима была достаточно хорошая. Естественно, эти перестановки затрагивают достаточно большой круг других назначений. Допустим, сейчас также возможен переход в правительство акима Астаны Асета Исекешева. И если Алматы и Астана, скажем, будут «разыгрываться», то не исключено, что акимом одной из них станет Управляющий делами президента РК Абай Бисембаев, который достаточно прочно укрепил личные политические позиции, заслужив репутацию крепкого хозяйственника. Хотя здесь конечно могут быть варианты, так как желающие на этот пост есть всегда», – продолжает эксперт.

Например, по его словам уже давно сложилась легенда, что заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев мечтает стать акимом Алматы, и уже много лет рассматривается его кандидатура на этот пост. Есть также те, кого двигают различные политические группировки. Но пост акима Алматы относится к тем должностям, на которые президент лично отбирает кандидатов и не любит давления в этих вопросах. Так, по словам политолога, в свое время, при уходе Ахметжана Есимова с поста главы Алматы в Астану высказывались самые разные варианты кандидатов на вакантную должность. Однако президент неожиданно выбрал Бауыржана Байбека, кандидатуру которого на этот пост серьезно никто не рассматривал.

Касымову уходить пока рано

Что касается слухов об уходе Калмуханбета Касымова с поста министра внутренних дел, то по мнению Ашимбаева, говорить об этом всерьез пока рано.

«Как вы знаете у нас из трех силовых структур – МВД, КНБ и Минобороны, два ведомства возглавляются людьми штатскими. Касымов, скажем так, единственный профильный «силовик». И понятно, что сейчас его замена на человека гражданского, с большой вероятностью парализует работу ведомства, пока новый руководитель не вникнет в сущность системы. С другой стороны, внутри МВД очевидного кандидата на пост главы нет. Есть, конечно, заместители министра, более или менее сильные начальники ДВД, но очевидного выдвиженца среди них пока нет. А в условиях, когда нет фигуры, которая пользовалась бы непререкаемым авторитетом в обществе, менять министра не получится. Единственный вариант, на мой взгляд, это – председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСК) РК Алик Шпекбаев, который давно считается кандидатом на пост главы МВД. Но он сравнительно недавно возглавил АДГСПК и наметил очень большой фронт работ, поэтому вряд ли в ближайшее время президент будет его куда-то «двигать», – считает эксперт.

В общем, по мнению Ашимбаева, в ближайшее время отставка Калмуханбета Касымова маловероятна. Конечно, возможны определенные неожиданности, но пока очевидного кандидата на пост министра МВД нет, а это система, которую должен возглавлять профессионал имеющий авторитет и политический и аппаратный. Как отметил политолог, Касымова сейчас критикуют многие, и, вопросы его отставки может быть психологически и политически назрели, но заменить его пока некем.

При этом Ашимбаев подчеркнул, что данные им прогнозы не следует рассматривать, как истину в последней инстанции. Он просто попытался спрогнозировать наиболее обсуждаемые в обществе вопросы с учетом потенциала соответствующих людей к определенной должности. Но насколько этот прогноз соответствует реальным пожеланиям президента предсказать невозможно. Ведь решать кадровые вопросы на ключевых постах было и остается прерогативой главы государства.

Владимир Демидов

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