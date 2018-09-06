Погода без осадков сохранится 6 сентября в Казахстане

На юге ожидается ветер с пыльной бурей.

Синоптики рассказали, какой будет погода на территории Казахстана 6 сентября, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, обширный антициклон будет оказывать влияние на большинство областей Казахстана, с которым сохранится погода без осадков. Лишь на северо-западе и крайнем севере под влиянием области низкого давления пройдут небольшие дожди.

"Местами ожидается ветер, на юге с пыльной бурей. Ночью и утром - местами туман", - говорится в сообщении.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области – местами усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, ночью и утром туман. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Туркестанской, Мангыстауской и Жамбылской областях - местами ветер 15-20 м/с, в Жамбылской области - с пыльной бурей. В Карагандинской области - ночью и утром местами туман, ветер 18 м/с. В Жамбылской области – местами туман, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Астане: днем 16°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Алматы: днем 26°, ясно.

Прогноз погоды на 6 сентября.

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