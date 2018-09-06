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В Алматы пройдет второй осенний велопробег

Протяженность маршрута составит около 8 км.

Фото : информационно-спортивный ХАБ6 сентября 2018, 09:25

В воскресенье, 9-го сентября в рамках городской программы «Спорттық Алматы» пройдет очередной массовый велопробег, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Как отмечается в пресс-релизе, протяженность маршрута составит около 8 км. Все желающие соберутся в 08:30 на территории БЦ «Нурлы Тау» и стартуют в 09:00. Они проедут по проспекту Аль-Фараби и финишируют в парке Первого президента.

По традиции на старте участники получат специальные номерки от организаторов для розыгрыша призов в лотерее, а на финише счастливчики станут обладателями различных призов и велосипедов. Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.

Данный велопробег станет шестнадцатым из 21 запланированного в этом году.


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