В Актюбинской области ENI и General Electric построят ветроэлектростанцию по технологиям ЭКСПО-2017

Важным событием бизнес–совета, в работе которого приняли участие представители ТНК «Казхром», Sinopec Group, CNPC, также стало подписание Дорожных карт мероприятий по модернизации производств.

На территории Актюбинской области в разных сферах промышленности работает пять транснациональных корпораций. Теперь в регион заходят еще два новых крупнейших инвестора: корпорации ENI и General Electric построят в Каргалинском районе ветроэлектростанцию мощностью 48 МВт с применением технологий ВИЭ, представленных на Международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Соответствующий меморандум был подписан в среду, 5 сентября, акимом области Бердыбеком Сапарбаевым и директором компании «Arm Wind» (учредители - ENI - 90%, General Electric - 10%) Абрамо Фердинандо в ходе заседания бизнес-совета передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Планируемая годовая мощность ветряной электростанции составит 190 ГВт-ч. Сумма инвестиций - порядка 100 миллионов евро. Строительство объекта планируется начать в четвертом квартале этого года, а ввести в эксплуатацию - в конце 2019 года. На период строительства будет создано 300 рабочих мест.

Важным событием бизнес–совета, в работе которого приняли участие представители ТНК «Казхром», Sinopec Group, CNPC, также стало подписание Дорожных карт мероприятий по модернизации производств.

- В прошлом году Президент Нурсултан Назарбаев объявил о новых возможностях развития в условиях Четвертой промышленной революции. Внедряя ее элементы, по итогам этого года мы должны модернизировать 42 компании на общую сумму 85 миллиардов тенге. Для этого необходимо увеличение объёма инвестиций. В прошлом году он оставил около 465 миллиардов тенге, в этом году взяли обязательство привлечь не менее 530 миллиардов тенге инвестиций. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить два важных для дальнейшего развития экономики области вопроса - модернизация производств и увеличение инвестиционного потенциала нашей области, - Бердыбек Сапарбаев, обращаясь к участникам мероприятия.

Также в рамках заседания заключен меморандум с ТОО «ЖелЭнерго» по строительству ветроэнергетической установки в Мартукском районе. Отметим, технологии этого проекта также были представлены на международной выставке ЭКСПО-2017. В целом, по области уже внедрено 6 инновационных технологий ЭКСПО-2017. В результате себестоимость горнорудной продукции снизилась на 1,5 %, а извлечение нефти увеличилось на 10%. Еще 15 технологий ЭКСПО-2017 находятся на стадии реализации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!