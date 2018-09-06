В Бурлинском районе прошел семинар, направленный на реабилитацию аутичных детей

Выступающие отметили важность слаженной работы воспитателей и родителей в решении проблемы, ведь в процессе реабилитации очень важно участие семьи.

Одним из направлений деятельности общественного фонда «Жас Дарын» является работа с детьми-аутистами. С 26 июня здесь реализуется пилотный проект «Дети дождя», направленный на реабилитацию аутичных детей. Поэтому для формирования у педагогов психолого-педагогической компетенции в работе с такими детьми Фонд организовал семинар-практикум «Детский аутизм – определение, признаки и методы работы с аутичным ребенком».

В нем приняли участие представители региональной психолого-медико-педагогической консультации, Бурлинского районного отдела образования, центральной районной больницы, педагоги-психологи, дефектологи, логопеды образовательных учреждений района.

Как отметила директор ОФ «Жас Дарын» Татьяна Ищенко, в реализации проекта самым трудным было найти специалистов, так как изначально обучение в проекте не было заложено. Окончательное решение по этому вопросу будет принято по результатам проекта, который завершится 31 декабря текущего года.

Поэтому выходом из ситуации на данный момент сотрудники Фонда увидели проведение для специалистов по работе с особенными детьми семинара-практикума, на котором они могли бы расширить кругозор знаний и профессиональных навыков, ознакомиться с новшествами, встретиться с коллегами и обменяться опытом.

По информации заведующей РПМПК Аймат Бекдаировой, в Бурлинском районе на их учете стоят 568 детей от 0 до 18 лет с патологиями в развитии: с задержкой психического развития, разными степенями умственной отсталости, неслышащие, слабовидящие, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата и т.д. 108 из них инвалиды.

10 детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) охвачены в проекте общественного фонда «Жас Дарын» - «Дети дождя». С ними два раза в неделю занимаются специалисты Фонда, по словам которых, динамика в развитии их воспитанников заметна уже сейчас, спустя два месяца с начала занятий.

Во время семинара-практикума специалисты Фонда, РПМПК, Бурлинской ЦРБ в своих докладах затронули такие моменты, как: причины и признаки аутизма, «запуск» речи, диагностика и коррекция детей с РАС, их социализация и т.д.

Выступающие отметили важность слаженной работы воспитателей и родителей в решении проблемы, ведь в процессе реабилитации очень важно участие семьи. Также большую роль играет раннее выявление патологии. Ведь зачастую некоторые родители, имеющие детей-аутистов, не стремятся открыться обществу и попросить о помощи. Хотя, как утверждают специалисты, в процессе реабилитации важен каждый день, поэтому упущение драгоценного времени – это большая безответственность со стороны взрослых.

Психолог ОФ «Жас Дарын» Майра Сариева рассказала коллегам о методе эрготерапии в работе с аутичными детьми и в игровой форме продемонстрировала некоторые упражнения, которые способствуют раскрытию таких детей, концентрации их внимания.

Фонд в тесном сотрудничестве работает с реабилитационным центром при ЦРБ. Об этой работе собравшиеся узнали из выступления социального педагога Агайши Журекеновой. Реабилитационный центр был открыт в конце января текущего года и представляет собой центр дневного пребывания. Цель учреждения - медико-социальная реабилитация и раскрытие компенсаторных возможностей особенных детей и взрослых. В структуру центра входят кабинеты логопеда, дефектолога, психолога и общий тренажерный зал. Занятия ведутся индивидуально и в группах. Пациенты центра – это люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речи, с эмоционально-волевыми нарушениями (в том числе с РАС). С момента открытия реабилитацию прошли 109 человек.

По словам Агайши Хамзановны, их центр работает и с детьми с РАС. Кроме продемонстрированных упражнений, в реабилитационном центре они занимаются и механотерапией – это комплекс лечебных, профилактических и восстановительных упражнений с помощью специальных средств. Для этого в центре имеются лыжи, велотренажеры, батуты. Также активно применяются и эрготерапия, нейропсихология.

Гулжанат Жубаниязова.





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