В региональном командовании «Запад» завершились сборы военнослужащих по легководолазной подготовке

Главной задачей сборов стало поддержание постоянной готовности военнослужащих к выполнению специальных задач как самостоятельно, так и в составе групп, совершенствование техники плавания, боевой работы под водой.

Военнослужащими регионального командования «Запад» в ходе лагерного сбора отработаны вопросы проведения диверсии на объекты водным путем передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Главной задачей сборов стало поддержание постоянной готовности военнослужащих к выполнению специальных задач как самостоятельно, так и в составе групп, совершенствование техники плавания, боевой работы под водой, выработка устойчивых навыков в обращении со специальным снаряжением, вооружением и техникой.

«Военнослужащие специальных подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан должны уметь выполнять основы водолазных работ с использованием снаряжения, оборудования, подводных средств движения на глубинах, оказывать необходимую помощь водолазу в аварийной ситуации», - отметил заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» по боевой подготовке полковник Амангали Джанесов.

Подобные сборы по легководолазной подготовке предполагают теоретическую и практическую часть подготовки специалиста по проведению специальных мероприятий.

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