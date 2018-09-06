Исследование: фондовый рынок Казахстана в упадке

С начала года объемы торгов на KASE сократились на 22%.

Июльские торги завершились на самом низком с начала года объеме, передает zakon.kz со ссылкой на аналитический портал Finprom.kz.

По данным исследования, июль для казахстанской фондовой биржи оказался самым слабоактивным с начала года. За месяц совокупно было проведено сделок общим объемом в 9,7 трлн тг, что на 21,9% меньше, чем в начале года, и на 3% меньше, чем год назад.

Суммарно за 7 месяцев 2018 года на KASE объем торгов составил 74,5 трлн тг, что на 24,5% или 24,1 трлн тг меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

"Наибольшее сокращение торгов наблюдается на рынке ценных бумаг - за год объем торгов сократился на 64,2%. Такой резкий отток ликвидности с рынка ЦБ связан с падением объемов торгов государственными ценными бумагами - на 77,2% (792,6 млрд тг)", - говорится в сообщении.

Следствием падения интереса со стороны участников торгов ценными бумагами стало еще большее увеличение удельного веса высококонцентрированного рынка денег - сразу до 85,3% (годом ранее - 78,1%). На рынок ЦБ осталось всего 4,3%, из них на сектор торгов акциями - всего 1,5% или 143,7 млрд тг.

Как отмечается на портале, причина столь пассивного участия инвесторов и профессиональных участников торгов на рынке ЦБ обусловлена низкой вовлеченностью бизнеса в фондировании за счет привлечения долевого капитала. Реальный сектор экономики по-прежнему финансируется в основном за счет банковских займов и собственных средств.

Капитализация Индекса KASE на конец июля 2018 года составила 4,5 трлн тг - это на 7,8% меньше, чем годом ранее - 4,8 трлн тг.

Также на фоне очередных антироссийских санкций США фондовый рынок Казахстана пикировал со своих максимальных значений на 10,2% - с 2275,42 до 2532,67 пунктов на конец июля.

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