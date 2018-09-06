В Казахстане подорожали услуги детсадов и развивающих центров

Самые дорогие услуги детсадов и развивающих центров в трех главных мегаполисах: Астане, Алматы, и Шымкенте.

Объем услуг, оказанных в сфере дошкольного воспитания и обучения, вырос сразу на 16% за год, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в исследовании energyprom.kz, к августу стоимость каждого посещения детских дошкольных учреждений обходилась родителям дошколят в среднем в 823 тг - на 5,1% больше, чем годом ранее.

Самые дорогие услуги детсадов и развивающих центров для малышей среди ключевых городов РК - в трех главных мегаполисах: Астане (1862 тг за посещение, +7,6% за год), Алматы (1666 тг, +3,1%), и Шымкенте (1023 тг, сразу +19,2% за год - это самый высокий показатель годового роста цен).

В целом, услуги в области дошкольного воспитания и обучения за II квартал 2018 составили сразу 84 миллиарда тенге - на 16,2% больше, чем годом ранее.

Из них 78,7% услуг было оказано за счет бюджетных средств, еще 21,1% - за счет населения страны, и незначительные 0,2% - за счет частных предприятий.

Ожидаемо, наибольший объем услуг пришелся на густонаселенные южные регионы - Туркестанскую (12,6% от РК), Жамбылскую (11,6%) и Алматинскую (6,5%) области, а также на три главных мегаполиса РК - Алматы (9,9% от РК), Астану (7,3%) и Шымкент (6,4%).

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил о готовности учебных заведений республики к началу нового учебного года.

Дошкольников ожидают более 10 тысяч детских садов. В 72 детских садах капитальный ремонт завершили еще летом, еще в 27 работы планировалось завершить к началу учебного сезона. Также более чем в полутора тысячах дошкольных образовательных заведений был проведен текущий ремонт на средства из местных бюджетов.

Напомним, в прошлом году в РК работало 9,8 тысячи дошкольных организации, которые посещало 862,3 тысячи детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!