Мы увидим нокаут - легендарный боксер о бое Головкина с "Канело"

Люди говорили, что Головкин должен был нокаутировать "Канело" еще в первом бою - Леннокс Льюис.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис, введенный в Международный зал боксерской славы, поделился ожиданиями от матча-реванша чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанца Геннадий Головкина (38-0-1, 34 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), пишет vesti.kz.

15 сентября боксеры вернутся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее состоялся их первый бой. Тогда соперники не смогли выявить победителя - судьи насчитали ничью.

Альваресу в реванше предрекли участь "похоронившего" Головкина соперника

"Это было интересное решение (судей). Думаю, теперь, когда они снова встретятся, кто-то из них захочет сказать: "Нет, на этот раз я не совершу ошибок. Мои кулаки - мои судьи, и я не отдам бой в руки судей". Считаю, им станет Головкин. Он известен как нокаутер, и мы увидим нокаут. Люди говорили, что он должен был нокаутировать "Канело" еще в первом бою. Так что, это будет интересный поединок.

- Головкин - великолепный боксер. Он двигается и старается нокаутировать соперника, его намерения можно прочитать по его лицу. "Канело" же по-настоящему умный боец. Он может боксировать и быть агрессивным. В первом бою с Головкиным он действовал больше как боксер. Я не знал, что он умеет так хорошо боксировать. Думаю, судьи этого тоже не осознавали и не оценили его по достоинству. Во втором поединке я с удовольствием посмотрю, кем будет "Канело" - агрессором, боксером или обоими сразу", - сказал Льюис в интервью BT Sport.

Похожего мнения придерживается бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд. В предстоящем реванше он отдает победу Головкину.

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