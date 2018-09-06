Ким Чен Ын передал послание властям США

Лидер КНДР не согласен с оценкой США об отсутствии прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын попросил спецпосланника из Южной Кореи, который встретился с ним в Пхеньяне и передал письмо от президента Мун Чжэ Ина, передать послание властям США, передает РИА Новости со ссылкой на Ренхап.

После встреч спецпосланник заявил, что Ким Чен Ын не согласен с оценкой США об отсутствии прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер КНДР отметил, что демонтаж полигона Пхунгери практически лишил страну возможности проводить новые ядерные испытания. По его словам, международное сообщество не оценило в полной мере шаги Пхеньяна.

В то же время Ким Чен Ын заявил, что продолжает надеяться на завершение процесса урегулирования ситуации на полуострове и нормализации отношений с США до окончания президентских полномочий Дональда Трампа в январе 2021 года.

Также Ким Чен Ын добавил, что не увязывает формальное соглашение о прекращении войны на Корейском полуострове с присутствием в регионе американских войск.

Отношения США и КНДР

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Северокорейский лидер, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Однако после этого не поступало каких-либо сообщений о мерах КНДР по денуклеаризации, что вызывало недовольство Трампа. В конце августа президент США заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить запланированный визит в КНДР, аргументировав это тем, что Вашингтон не "добивается достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова".

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