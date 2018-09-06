Умер актер из «Терминатора» и племянник Джона Кеннеди

Устанавливается точная причина смерти.

В США на 64-м году жизни скончался актер Кристофер Лоуфорд — племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Об этом сообщает РБК со ссылкой на TMZ.

По данным портала, Лоуфорду потребовалась срочная медицинская помощь после занятий по йоге. Прибывшие к актеру медики не смогли его спасти. В настоящее время устанавливается точная причина смерти Лоуфорда

Кристофер Лоуфорд родился в 1955 году в семье актера Питера Лоуфорда и Патриции Кеннеди, сестры 35-ого президента США Джона Кеннеди, которого застрелили в ноябре 1963 года.

Как отмечает TMZ, в 1970-х и 80-х у него были серьезные проблемы с наркотиками. В 1980 году он был арестован за якобы выдачу себя в качестве врача для получения рецептов на определенные препараты.

Актерскую карьеру Лоуфорд начал в конце 1980-х. Он сыграл в сериалах «Все мои дети», «Главный госпиталь», «Байки из склепа», «Фрейзер» и «О.С. — Одинокие сердца». Кроме того, он снялся в фильмах «Терминатор 3: Восстание машин» и «Шестой день» вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картинах «Самый быстрый Indian», «Бланкмэн», «Дорз» и «Тринадцать дней».

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