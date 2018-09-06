Сразу четырех карманников задержали полицейские Алматы в разных районах города

Трое воришек орудовали в маршрутных автобусах, а один – в книжном магазине.

Сразу несколько карманных воров задержали сегодня утром алматинские полицейские, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Как сообщили в ведомстве, первый воришка был задержан в одном из книжных магазинов. Воспользовавшись многолюдностью в торговом зале, он украл из кармана одной из посетительниц мобильный телефон.

Фото пресс-службы ДВД Алматы

«Напомним, что сотрудники оперативно-поискового отдела при нашем подразделении несут службу в штатском и преимущественно в общественных местах. Один из любителей легкой наживы был задержан сегодня утром на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека. Он орудовал на остановке общественного транспорта, при подсадке в автобус 92-го маршрута умыкнул из кармана пассажира мобильное устройство. Оперативники задержали его с поличным. Почти параллельно другой мобильной группой, что работала в Ауэзовском районе города, в автобусе 118-го маршрута был задержан еще один подозреваемый в совершении карманной кражи. Краденый телефон был обнаружен при нем», - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматы Есен Искаков.

Фото пресс-службы ДВД Алматы

Четвертый карманник был задержан при схожих обстоятельствах на автобусном маршруте № 16, следовавшего по проспекту Толе би. Вором оказался приезжий мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи чужого имущества. Для проведения следственных действий он доставлен в УВД Алмалинского района.

Фото пресс-службы ДВД Алматы

«Вместе с тем, следует заметить о тенденции снижения количества карманных краж. За восемь месяцев прошлого года в городе было зарегистрировано 1 тысяча 994 преступления данной категории, в аналогичном периоде уже этого года цифра составляет – 552. Кроме того, количество краж сотовых телефонов уменьшилось на 4,9%», - уточнил подполковник Искаков.

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