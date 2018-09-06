Неймар на тренировке сборной спародировал Роналду
Бразильский футболист поразил ворота ударом из-за штрафной площади, после чего приставив ладонь к уху, побежал к партнерам, и завершил празднование гола прыжком и разведёнными руками.
Фото : globoesportecom6 сентября 2018, 11:10
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар во время тренировки отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.
A Neymar goal ⚽️— BBC Sport (@BBCSport) 5 сентября 2018 г.
A Ronaldo celebration ???? pic.twitter.com/d8KaQ829UP
Бразильский футболист поразил ворота ударом из-за штрафной площади, после чего приставив ладонь к уху, побежал к партнерам, и завершил празднование гола прыжком и разведёнными руками.
Похожим образом свои голы празднует форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
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