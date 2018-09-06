Марадона может возглавить мексиканский клуб

Последним местом, где он работал в качестве тренера, был клуб из ОАЭ.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, являющийся председателем правления ФК "Динамо-Брест", может стать наставником мексиканской команды "Дорадос де Синалоа". Об этом рассказал в "Инстаграме" журналист TyC Sports Мартин Аревало, пишет Life.ru.

- Надеюсь, он получит эту работу. Завтра мы можем стать свидетелями назначения Марадоны в "Дорадос де Синалоа". Это хорошая возможность для него вновь стать главным тренером, — говорится в сообщении Аревало.

Последним местом, где Марадона работал в качестве тренера, был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ, который аргентинец покинул в апреле. Затем Марадона удивил весь мир согласием на должность председателя брестского "Динамо". Легенда футбола даже приехала на один день в Белоруссию для знакомства с командой, однако потом Марадону в стране никто не видел.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!