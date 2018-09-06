В Петербурге задержали казахстанца, обвиняемого в участии в боях на территории ДНР

По словам задержанного, он числится в розыске, так как принимал участие в боевых действиях на территории ДНР в составе батальона "Спарта"

Казахстанец задержан под Петербургом по запросу УВД Костанайской области. Мужчину подозревают в участии в боевых действиях на территории непризнанной Донецкой народной республики. Как утверждает сам подозреваемый, в розыск его подали из-за действий в составе батальона "Спарта". Сегодня ему грозит депортация из РФ и срок до 9 лет лишения свободы, сообщает konkretno.ru.

По информации источника, автомобиль "Фольксваген Поло" с петербургскими номерами был остановлен 4 сентября около 13:15 на Кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга. Управлял иномаркой уроженец Костанайской области Евгений Щ. При проверке по базе данным, выяснилось, что мужчина с октября 2016 года находится в розыске костанайским УВД. Его обвиняют по статье 172 УК РК "Умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества".

По данным Агентства, житель Казахстана мирно проживал в Невском районе культурной столицы России.

Батальон "Спарта" - вооружённое формирование, входящее в состав вооружённых сил непризнанной Донецкой народной республики. Было создано в августе 2014 года, участвовало в обороне Славянска, а также в боях за Донецкий аэропорт. В феврале 2015 года батальон "Спарта" был внесён в санкционный список Евросоюза как "вооружённая сепаратистская группа, которая активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и продолжающие дестабилизировать ситуацию на Украине".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!