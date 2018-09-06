Биртанов рассказал о том, как изменится медпомощь жителям Байконура

До сих пор жители Байконура могли получать медпомощь только от российских медучреждений.

Сегодня Парламент РК ратифицировал поправки в соглашение с Российской Федерацией по оказанию медицинской помощи жителям города Байконур. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в кулуарах Сената подробно разъяснил эти изменения, передает корреспондент Zakon.kz.

«По факту сегодня уже больница и поликлиника в Байконуре работают и помощь получают. Но это в соответствии с устными договоренностями между двумя правительствами. Мы уведомляем российскую сторону. С их стороны ратификация уже произошла. И закон вступит в силу в ближайшее время», - сказал он.

По его словам, в целом, на 92% эти медорганизации укомплектованы, в тех случаях, когда еще каких-то специалистов нет, они командируются из медорганизаций Кызылординской области.

«Но, в принципе, по грантам акима специалисты обучаются, и они будут в ближайшее время туда направлены и будет 100%-ная укомплектованность», - пояснил он.

Также глава ведомства озвучил основные преимущества от поправок.

«Основных преимуществ для простых граждан два: в первую очередь, по некоторым пакетам медпомощи казахстанский объем гарантий гораздо шире. В частности, по амбулаторной помощи в поликлиниках в отличии от услуг, которые россияне предоставляют, входит еще бесплатные профосмотры для казахстанских граждан. Они смогут получить лекарственное бесплатное обеспечение. Если у нас по 49 нозологиям более 400 наименований бесплатных лекарств предоставляем, то российский пакет - около 30 нозологий», - отметил министр.

«При этом, понятно, претензий по качеству российских медуслуг нет, противотуберкулезное лечение российской стороной оказывается. Второй вопрос - это экономическая сторона - мы платим российским клиникам по их тарифам, они гораздо выше, чем казахстанские, в связи с этим открытие казахстанских объектов позволит нам эти деньги размещать именно в казахстанских организациях», - уточнил Е. Биртанов.

Он добавил, что «каких-то специфических особенностей по заболеваниям нет у этого города».

«Как и везде в Казахстане на первом плане заболевания хронические, связанные с заболеваниями сердечнососудистой системы и органов дыхания. В этой части мы целенаправленно расширяем ГОБМП», - сообщил глава Минздрава.

Также министр прокомментировал вопрос возможного введения экологических выплат для жителей Байконура.

«Мы сейчас пересматриваем тарифы медпомощи с учетом особенностей этого региона, экологических и коммунальных тарифов. Поскольку наши медорганизации покупают эти услуги у российской стороны. Мы это учтем», - заключил Е. Биртанов.

Ксения Давыдова, Астана

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