Божко: Артисты не сходят с экранов, а депутатского голоса в принципе не слышно
«Парламентский час» должен зазвучать шире - Владимир Божко.
Фото : Zonakz.net6 сентября 2018, 12:13
Расширить формат парламентского часа на Хабаре и создать проекты где депутаты смогли бы обсуждать законы предложил сегодня в мажилисе государственный деятель Владимир Божко, передает корреспондент Zakon.kz.
«Представляется всё-таки более расширить рубрику «парламентский час». Посмотрите по аналогии, сейчас там есть о законотворчестве, у нас Хабар даёт порядка 20 минут раз в неделю. Но представляется расширить этот формат и организовывать его с тем, чтобы выступали сразу несколько депутатов по тому или иному закону, обсуждали бы то, что мы в том числе набрали в повестках», - сказал он.
При таком условии, по его мнению, «парламентский час» должен зазвучать шире - на Хабаре, в казахоязычной прессе и в электронных СМИ.
«У нас культура выступает прям - артисты не сходят с экранов, а депутатского голоса в принципе не слышно. Это неправильно», - заключил он.
Татьяна Ковалева, Астана
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