Божко: Артисты не сходят с экранов, а депутатского голоса в принципе не слышно

«Парламентский час» должен зазвучать шире - Владимир Божко.

Расширить формат парламентского часа на Хабаре и создать проекты где депутаты смогли бы обсуждать законы предложил сегодня в мажилисе государственный деятель Владимир Божко, передает корреспондент Zakon.kz.

«Представляется всё-таки более расширить рубрику «парламентский час». Посмотрите по аналогии, сейчас там есть о законотворчестве, у нас Хабар даёт порядка 20 минут раз в неделю. Но представляется расширить этот формат и организовывать его с тем, чтобы выступали сразу несколько депутатов по тому или иному закону, обсуждали бы то, что мы в том числе набрали в повестках», - сказал он.

При таком условии, по его мнению, «парламентский час» должен зазвучать шире - на Хабаре, в казахоязычной прессе и в электронных СМИ.

«У нас культура выступает прям - артисты не сходят с экранов, а депутатского голоса в принципе не слышно. Это неправильно», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!