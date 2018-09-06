В нацкомпании показали лучший проект казахстанских автобусных остановок для туристов

Победитель на лучшую остановку определялся с помощью конкурса, всего проекты представили восемь участников.

В АО "НК "ҚазАвтоЖол" выбрали победителя конкурса на лучший проект остановочных пунктов для туристических и междугородних рейсовых автобусов, сообщает Zakon.kz.

В конкурсе участвовало восемь компаний. Победителя определяла экспертная комиссия нацкомпании. Призовой фонд участников составил 200 тысяч тенге.

Как говорится в сообщении, остановочный комплекс победителя, сконструированный согласно победившему проекту, будет реализован производителями остановочных конструкций и станет визитной карточкой автодорог Казахстана.

Открытый архитектурный конкурс на лучший проект остановочных пунктов для туристических и междугородних рейсовых автобусов был продлен до 25 августа.

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