Фу-фу-фу!: футболист Дзюба поделился мнением о Бузовой

Спортсмен отвечал на каверзные вопросы футболисток.

Нападающий национальной сборной России и "Зенита" Артем Дзюба высказался о певице Ольге Бузовой в видеоинтервью, передает ren.tv.

Вопросы ему задавали футболистки женской сборной. "Артем, ты используешь в навигаторе свой голос или ездишь как я с Ольгой Бузовой?", - спросила одна их них.

"Фу-фу-фу! С Ольгой Бузовой? Фу-фу-фу! В плане того, что, когда есть я, Ольга Бузова не должна быть на навигаторе", - заявил Дзюба.

По его словам, вообще он ездит без навигатора, а когда навигатор все-таки нужен, то электронный помощник разговаривает голосом самого Дзюбы.

Кроме того, футболист рассказал о том умеет ли готовить, может ли выбрать супруге подарок в женском отделе, хочет ли стать тренером женской команды и чем закончится дружба с Александром Кокориным.

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