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Владельца истощенной собаки тазы оштрафовали в Астане

Факт жестокого обращения с животными не подтвердился.

Фото : Facebook6 сентября 2018, 14:49

Владельцу собак породы тазы, состояние которых возмутило общественность Астаны, выписали штраф. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в столичном управлении контроля и качества городской среды.

Его наказали за нарушение правил содержания и выгула собак. Местная полицейская служба ДВД города наложила административный штраф в размере 3 МРП (7 215 тенге). А факт жестокого обращения с животными не подтвердился.

В конце августа в социальных сетях распространился пост о двух собаках породы тазы, находящихся в плохом состоянии на территории национально-культурного центра «Этноауыл» (ипподром «Казанат»). Позже выяснилось, что обе собаки принадлежат частному лицу. Они выбежали из своих вольеров, их искали 10 дней, и даже написали в полицию заявление о пропаже. Фото в соцсетях появились почти сразу после их находки. Позже животных направили в одну из ветклиник Астаны. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.


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