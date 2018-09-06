Двух серийных воров-домушников задержали в Алматы

Подозреваемых удалось взять с поличным благодаря установленным полицейскими постам наблюдения.

Алматинские полицейские задержали с поличным двух серийных квартирных воров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Как сообщили в ведомстве, этому предшествовала серия краж совершенных из квартир и домов жителей Ауэзовского района. Проведенный полицейскими анализ преступлений показал, что во многих случаях почерк преступников был схож.

Воры бесшумно проникали в помещения через окна и двери, похищали ценные вещи и деньги, но не трогали крупных предметов. В итоге было решено в дворовых территориях определенного квадрата выставить посты наблюдения из числа сыщиков криминальной полиции.

В ходе специальных мероприятий злоумышленники были застигнуты на месте преступления. Вещественные доказательства с последней кражи оказались при них.

Фото пресс-службы ДВД Алматы

«Младший из фигурантов – гр. И., 1992 г.р., уроженец Алматинской области, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Его соучастник - гр. К., 1986 г.р., уроженец восточного Казахстана. На данный момент проверяется личности задержанных и проверяются их причастность к другим аналогичным преступлениям», - сообщил начальник отдела полиции при УВД Ауэзовского района Дидар Аханов.

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