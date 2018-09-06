Специалист назвал факторы успеха сборной Казахстана в матче Лиги наций с Грузией

Матч сборных Казахстана и Грузии в дивизионе D Лиги наций пройдет 6 сентября на "Астана Арене". Начало - в 20:00 по столичному времени.

Отечественный специалист Агадилда Хасенов поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями по поводу предстоящего матча cборных Казахстана и Грузии в Лиге наций.

По его мнению, команда Станимира Стойлова одержит в этой встрече победу, а занять первое место в группе ей тоже по силам.

"Внимательно читаю все интервью Стойлова, они всегда очень лаконичны и акцентированы. И он сразу отметил не лучшее состояние игроков. При этом подчеркнул, что сборная пока играет хуже, чем может. То есть у нее есть большой потенциал, вследствие чего он рассчитывает, что футболисты, несмотря на не лучшую форму, смогут в одной игре за счет эмоций нивелировать недостаток игровой практики на клубном уровне. Надеюсь, так и произойдет. Тем более пришел маститый тренер, улавливающий четко состояние игроков и понимающий что делает в целом. В то же время правильно расставляет акценты, а на поле все перед ним равны: кто лучше готов, тот у него и играет.

Еще мне нравится оптимизм Стойлова в условиях того, что не все сборники в своих клубах получают необходимое игровое время. Этим самым он надеется, что ребята сыграют за себя, за страну и выложатся на 100, а то и на 200 процентов.

Хочется верить, что, исходя от соперника и возможностей своей команды, тренер выберет оптимальную тактику на игру. Хотя нужно признать, что индивидуально грузины сильнее. Так было всегда. Но в футболе выигрывают не отдельные игроки, а команда. К тому же играем дома, будет мощная поддержка. Вдобавок футболисты верят в тренера, а это очень важно в таком турнире, ну и при Стойлове значительно вырос общий уровень сборной. Это значит, что команда психологически готова к таким играм и решению стоящих перед ней задач в Лиге наций.

Грузия - это не Испания и не Франция, поэтому при всем уважении к ней Казахстан, скорее всего, обыграет команду Вайсса со счетом 2:1.

Что касается турнирных перспектив, то сборной Казахстана по силам занять первое место в группе. Соперники примерно одного уровня и все будет решаться в конкретной игре, в частности кто лучше подготовится. Например, та же Латвия сейчас переживает не лучшие времена, да, это европейская сборная, но вполне обыгрываемая. И то, что "Астана" регулярно выходит в групповой этап еврокубков, тоже многое значит для сборной. Игроки набираются опыта, учатся выигрывать, а на уровне сборных многое определяет психология победителя - как бы игра не складывалась, нельзя опускать руки, играть нужно до последнего. Все-таки во встречах равных соперников нередко исход матча решается перед самым финальным свистком. Кто не на словах, а на деле реализует психологию победителя, тот и будет победителем квартета. Надеюсь, им станет Казахстан", - рассказал Хасенов.

Матч сборных Казахстана и Грузии в дивизионе D Лиги наций пройдет 6 сентября на "Астана Арене". Начало - в 20:00 по столичному времени.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!