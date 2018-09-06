20+ новых фотографий Северной Кореи, доказывающих, что до настоящих перемен еще далеко

Однако говорить о существенных переменах пока еще очень рано.

В последние пару лет жизнь в Северной Корее потихоньку меняется: в стране появляется все больше частных предприятий, а население обзаводится мобильными телефонами и прочими привычными для остального мира благами цивилизации. Однако говорить о существенных переменах пока еще очень рано: за пределами Пхеньяна, в котором проживает только 10-я часть всех граждан КНДР, жизнь мало отличается от той, что была 10–20 лет назад.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, сделанные в Северной Корее в последние пару лет, и предлагает самим оценить, как живут в Стране утренней свежести во втором десятилетии XXI века.

Дом в центре Пхеньяна, украшенный традиционными для современной Северной Кореи скульптурами.

© jacob jung / flickr

Офицер следит за людьми, ожидающими военного парада, приуроченного ко Дню солнца. Праздник отмечается 15 апреля и посвящен дню рождения Ким Ир Сена.





Пхеньян, апрель 2017 года. В центре — монумент идей чучхе, один из самых ярко подсвеченных объектов не только в столице, но и во всей КНДР.

© The French Travel Photographer / flickr

Семья. В Северной Корее рабочая неделя длится 6 дней, выходной приходится на воскресенье. В остальные дни дети, как правило, живут в детских садах и школах и лишь в выходной встречаются с родителями.





Провинция Хамгён-Пукто, сентябрь 2017 года. За пределами Пхеньяна транспорт — большая редкость.

© AFP/EAST NEWS

Победитель марафона, проходившего в Пхеньяне 9 апреля 2017 года. По его словам, своими спортивными успехами он хочет порадовать лидера страны Ким Чен Ына.

© AP/EAST NEWS

Вход в зоопарк в Пхеньяне. Интересно, что в зоопарке содержатся и домашние собаки разных пород. Так, например, в 2014 году туда привезли йоркширских терьеров.

© Damir Sagolj / reuters

Военный парад 15 апреля 2017 года. Несмотря на то что большая часть бюджета страны тратится на военные нужды, нехватка средств ощущается даже во время торжественных смотров: обувь девушкам выдают только для парада, а чтобы туфли не спадали, их подвязывают шнурками.

© Damir Sagolj / reuters

Женщины приветствуют Ким Чен Ына во время военного парада 15 апреля 2017 года. Увидеть «Блистательного товарища» на небольшом расстоянии — мечта почти каждого жителя Северной Кореи.

© Damir Sagolj / reuters

Дети приветствуют фотографа.

© Damir Sagolj / reuters

Рабочие отдыхают. Снимок сделан в апреле 2017 года из окна автобуса. Официальный гид вряд ли одобрил бы подобную фотосъемку.

© The French Travel Photographer / flickr

Салют в честь Дня солнца 15 апреля 2017 года.





Вечерний Пхеньян, март 2018 года. Стоит отметить, что в последние годы автомобилей на дорогах столицы стало заметно больше.

© Mauricio Moreno / flickr

Школьники на отдыхе, Пхеньян, май 2018 года.

Массовые танцы в честь Дня солнца 15 апреля 2018 года.





Рабочие заделывают ямы в дороге по пути следования Ким Чен Ына.





Дорожное движение на одной из центральных улиц Пхеньяна, 3 марта 2018 года. Управляют им, несмотря на наличие светофоров, все те же девушки-регулировщицы.

© Mauricio Moreno / flickr

Аквапарк в парке развлечений на острове Рунгра, июнь 2018 года

Жители Пхеньяна в метро читают газеты с репортажем о встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Кстати, вагоны метро были произведены в Германии в середине XX века и закуплены КНДР в 1990-х годах.

© AFP / EastNews

Фабрика по производству шелка, Пхеньян, 21 августа 2018 года.

Дети работниц шелковой фабрики в детском саду, открытом при предприятии.

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