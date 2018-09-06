В Индии отменили уголовное наказание за однополые связи

История задолжала извинения некоторым представителям индийского общества за то, что откладывала обеспечение их прав - судья.

Коллегия Верховного суда Индии из пяти человек единогласно признала недействительными положения статьи уголовного кодекса страны, по которой за гомосексуальные связи могло быть назначено наказание в виде штрафа или лишения свободы до десяти лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Indian Express.

Статья 377, вводящие наказание за "неестественные преступления", вступила в силу в 1861 году, когда Индия находилась под колониальным правлением Великобритании.

Верховной суд принял решение о декриминализации некоторых положений статьи в ответ на пять петиций, поданных ранее в индийский суд.

Судья Дхананджая Йешвант Чандрачуд заявил, что статья 377 представляет собой "анахроничное колониальное право" и основана на глубоко укоренившихся гендерных стереотипах.

Как отметила судья Инду Малхотра, история задолжала извинения некоторым представителям индийского общества за то, что откладывала обеспечение их прав. Она отметила, что статья 377 продолжит регулировать вопросы, касающиеся недобровольных связей, отношений с несовершеннолетними и зоофилии.

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