Составлен рейтинг влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана

Составлялся список на основе опроса специалистов нефтегазовой и нефтесервисной отраслей Казахстана.

Опубликован ТОП-50 влиятельных людей в нефтегазовой отрасли Казахстана, передает Zakon.kz.

Ежегодный рейтинг в своем журнале Kazservice представил Союз нефтесервисных компаний страны. Составлялся список на основе опроса специалистов нефтегазовой и нефтесервисной отраслей Казахстана. В этом году в Long-list рейтинг вошли 73 известных человека - бизнесмены, ветераны-нефтяники, служащие государственных структур, а также управленцы нефтедобывающих компаний. Short-list рейтинга включает в себя итоговый список участников, набравших максимальное количество суммированных баллов.

"Во время составления рейтинга взяты во внимание критерии по экономическому влиянию компаний на местный рынок. Учитывались такие критерии, как

стоимость компании, ее доля на рынке нефтедобычи, уплачиваемые в бюджет налоги, штат квалифицированных сотрудников, а также социальная и экономическая значимости компаний в отрасли", - отмечает издание.

Также внимание обращается на то, что данный рейтинг не может быть использован в качестве официального документа. Все данные взяты из открытых источников, портала электронного правительства, аналитических справок и статей.

Первое место рейтинга досталось бизнесмену Казахстана Тимуру Кулибаеву. Согласно версии американского издания Forbes, в 2018 году его состояние было оценено в 3,3 млрд. долларов США, что позволило ему быть первым в рейтинге самых богатых бизнесменов Казахстана.

На второй позиции действующий министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев, который, по мнению издания, продолжает оставаться влиятельной фигурой в отрасли. На занимаемой должности министр пребывает с 2016 года. За это время деятельность ведомства положительно отличилась в принятии нового Кодекса «О недрах и недропользовании», активной реализации Проекта будущего расширения компании «Тенгизшевройл».

Третье место отдано Сауату Мынбаеву - бывшему министру нефти и газа Казахстана, а ныне Председателю Правления национальной компании «КазМунайГаз».

На четвертой позиции - представитель нефтяной династии Досмухамбетовых Махамбет Досмухамбетов. На пятой - ответственный секретарь Министерства

энергетики Казахстана Канатбек Сафинов.

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