Как американскую валюту вытесняют из Азии

Главное препятствие дедолларизации — нестабильность валютных курсов.

Агрессивная торговая политика Трампа и беспрецедентный объем госдолга делают американский доллар все менее пригодным для международных расчетов. О неизбежной дедолларизации мировой экономики говорят и банковские аналитики, и экономисты-теоретики. Как в ближайшее время изменится глобальная финансовая система и чего при этом лишатся США — в материале РИА Новости.

Двойной удар

Главная причина резкой активизации обсуждения перспектив доллара в качестве мировой резервной валюты — Китай, нанесший по позициям американской денежной единицы два мощных удара.

Во-первых, на Шанхайской международной энергетической бирже открылась торговля нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях. Несмотря на скептицизм многих аналитиков, всего за полгода доля сделок в юанях достигла десяти процентов.

В сентябре покупатели получат первые 600 тысяч баррелей нефти, приобретенной за юани. Эксперты не сомневаются, что интерес трейдеров к покупкам черного золота за китайскую валюту только усилится.

"Это станет одним из наиболее значительных изменений в том, как используется доллар США в глобальном масштабе, — отмечает экономический обозреватель Рори Холл на портале The Daily Coin. — Первые фьючерсы на нефть, реализованные без применения доллара, способны сильно повлиять на мировую торговлю. А то, что экономические связи Китая и России укрепляются, делает ситуацию еще более опасной для Федерального резерва и статуса доллара как резервной валюты".

Холл подчеркивает, что, если объемы нефтеюаневых фьючерсов продолжат расти так же быстро, как сейчас, перспективы у доллара незавидные.

Второй китайский удар оказался неожиданным для большинства наблюдателей. Аналитики Goldman Sachs обнаружили, что в последние месяцы резко ускорился переток иностранных инвестиций из американских гособлигаций в китайские бумаги, номинированные в юанях.

И эта тенденция усилится, поскольку Госсовет КНР решил ввести налоговые льготы для покупателей гособлигаций.

По оценкам Goldman Sachs, в ближайшие пять лет иностранные инвесторы вложат в китайские бумаги более триллиона долларов и почти треть этой суммы заберут из гособлигаций США.

Не только Поднебесная

Альтернативу американской валюте ищут практически все страны, попавшие под те или иные санкции Вашингтона. На этой неделе Иран и Ирак исключили доллар из расчетов в двусторонней торговле.

"Перейдем на иранский риал, евро и иракский динар", — пояснил председатель Ирано-иракской торговой палаты Яхия аль-Эсхак.

Ранее Тегеран сообщил, что будет продавать нефть в Европу не за доллары, а за евро.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в минувший понедельник заявил, что "привязка международной торговли к доллару превращается в серьезную проблему", и призвал отказаться от американской валюты во внешнеторговых расчетах.

Об этом же говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "США себе в угоду прекращают обслуживание банковых операций в долларах, — отметил он в эфире Первого канала. — Причем доллар становится инструментом давления не только на геополитических противников США, но и на союзников".

Главное препятствие дедолларизации — нестабильность валютных курсов. Девальвация валют развивающихся стран, включая Иран, Турцию, Россию, к доллару и евро только за последний месяц измеряется двузначными числами (в процентах).

Поэтому без радикального изменения политики национальных центробанков говорить о полном отказе от доллара не приходится.

Лишние доллары

По мнению экспертов, даже частичный отказ от американской валюты в международных расчетах грозит экономике США огромными проблемами.

"Сокращение использования доллара в мире на 30-40% или даже меньше станет непреодолимым, — предупреждает Рори Холл. — "Лишние" доллары вернутся в экономику США и разгонят инфляцию, отпугивая инвесторов".

В статье на Project Syndicate лауреат Нобелевской премии по экономике Джеффри Сакс разъясняет, что благодаря нынешнему статусу национальной валюты как мировой резервной США получают три важные экономические выгоды. Во-первых, возможность занимать за рубежом в долларах.

"Если правительство занимает в иностранной валюте, есть риск обанкротиться, но если занимать в собственной валюте, эта угроза минимальна, — пишет Сакс. — В целом международные позиции доллара позволяют Министерству финансов США привлекать средства на рынке с большей ликвидностью и меньшими процентными ставками".

Второе преимущество связано с финансовым бизнесом: США хорошо зарабатывают на оказании банковских услуг всему остальному миру. Третье преимущество касается регулирования и контроля: прямо или косвенно США сегодня управляют самыми важным системами денежных расчетов в мире.

"Дурное правление Трампа приближает конец эпохи доминирования доллара, — считает нобелевский лауреат. — Другие страны во главе с Китаем и ЕС будут теперь активно искать способы уклониться от санкций США, прежде всего стремясь обойти долларовую платежную систему".

В итоге Белый дом лишится всех вышеперечисленных выгод и останется один на один с гигантским госдолгом и дефицитом бюджета.

"Пока деловые лидеры США поддерживают Трампа, который порадовал их снижением корпоративных налогов и дерегулированием. Но уже через несколько лет его безответственные внешнеторговые и санкционные решения радикально ослабят экономику страны и роль доллара в мировых финансах", — резюмирует Сакс.

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