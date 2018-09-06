В Астане временно ограничат движение грузового транспорта

На двух столичных проспектах приоритет будет отдан общественному транспорту и службам такси.

Сегодня состоится футбольный матч «Казахстан» - «Грузия» (Стадион «Астана-Арена»), в связи с этим по проспектам Туран и Кабанбай Батыра движение для грузового легкового транспорта будет ограничено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Как сообщили в ведомстве, приоритет будет отдан общественному транспорту и службам такси. Будет организована подача специальных «Shuttle-Bus» автобусов на данное мероприятие с обратным вывозом.

«Время отправления автобусов – 18:00 – 19:00 чч.; Место доставки – Стадион «Астана-Арена». Точки сбора людей: •Парковка «СК «Казахстан»; •Парковка «Мечеть «Нұр Астана»; •Парковка «Столичный цирк». Стоимость проезда на специальных «Shuttle-Bus» автобусах такая же, как и на городском общественном транспорте. Просим Вас заранее запланировать вашу поездку, ориентируясь на вышеуказанное время отправления автобусов», – сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

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