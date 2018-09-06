В Туркестанской области развивают откормочные площадки

В результате крестьянское хозяйство планирует производить около 1200 тонн мяса КРС в год.

В своем послании Глава государства подчеркнул, что сельское хозяйство является драйвером нашей экономики, в том числе особо отметил роль мясного скотоводства. С этой целью в селе Шукырбулак Тюлькубасского района Туркестанской области крестьянское хозяйство «Адал» планирует открыть несколько площадок для откорма 3000 голов крупного рогатого скота передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В целом строительство откормочных площадок будет проходить в два этапа. В частности, в этом году планируется построить ряд откормочных площадок на 1500 голов КРС, а в 2019 году намерены построить еще дополнительно несколько откормочных площадок на 1500 голов.

В результате крестьянское хозяйство планирует производить около 1200 тонн мяса КРС в год. Общая стоимость проекта составляет 900 млн. тенге. После полного запуска данного проекта будет создано 30 рабочих мест. Кроме того, будет повышен спрос на продукцию аграриев, которые будут выращивать необходимые для животноводства виды продукции.

Отметим, что в настоящее время на 268 откормочных площадках района насчитывается более 2200 голов лошадей и 2 тыс. голов крупного рогатого скота.





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