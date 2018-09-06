В бетоне нашли останки мужчины, якобы уехавшего на джихад в 2012 году

Супруга и две дочери мужчины все это время уверяли, что он стал последователем радикального ислама и уехал в одну из зарубежных стран на джихад.

Мужчину, которого, по заявлению жены и дочерей, считали уехавшим на джихад на Ближний Восток, возможно, расчленили и залили раствором бетона во дворе собственного дома, пишет Sputnik Казахстан.

Информация об этом преступлении появилась на странице пользователя из Атырау Виктории Шамшодиной в Facebook.

По словам девушки, с 2012 года она и родственники искали ее без вести пропавшего дядю. Супруга и две дочери мужчины все это время уверяли, что он стал последователем радикального ислама и уехал в одну из зарубежных стран на джихад, после чего связь с ним окончательно прервалась.

Тем временем полицейские продолжали расследование и изучали детали исчезновения мужчины, несмотря на то, что прошло уже немало лет. Обман они вычислили после того, как в полицию поступило еще одно заявление от женщины и ее дочерей. Они обвинили в вымогательстве одного из своих родственников.

После задержания парень рассказал оперативникам, что без вести пропавший мужчина никуда не уезжал, а был убит, расчленен и похоронен под слоем бетона в душевой, во дворе собственного дома. Участниками расправы, по его словам, стали жена и дочери мужчины.

Проверив информацию, полицейские убедились в верности слов задержанного. Разобрав дворовый душ, они нашли останки человеческого тела. Пока уверенно говорить о том, кому они принадлежат, полицейские не торопятся – ждут результатов экспертизы.

"Досудебное расследование по данному факту началось задолго до того, как в соцсетях появилась публикация родственников на эту тему. Фигуранты дела установлены и задержаны", — сообщили в департаменте внутренних дел Атырауской области.

В интересах следствия более подробная информация не распространяется. Она будет озвучена после завершения следственных мероприятий, заверили в ведомстве.

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