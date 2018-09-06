Назван источник угрозы здоровью для 1,4 миллиарда человек

Люди в возрасте 18-64 лет должны уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю.

Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) заявили, что 1,4 миллиарда человек в будущем рискуют столкнуться с сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, раком груди и толстой кишки из-за недостаточной физической активности, передает РИА Новости.

Исследование опубликовано в журнале The Lancet Global Health в преддверии третьего совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, которое состоится 27 сентября в Нью-Йорке.

Доктор Регина Гутхольд, ведущий автор исследования отмечает, что более четверти взрослых людей на планете ведут недостаточно активный образ жизни, и эта тенденция сохраняется.

С 2001 по 2016 год жители западных стран, а также Латинской Америки и Карибского бассейна стали уделять меньше времени физической активности. Ученые объясняют это переходом к сидячему образу жизни, увеличением времени отдыха и ростом использования автотранспорта. В то же время в странах с более низким доходом у людей больше физической нагрузки на работе и меньше доступа к "пассивным" видам транспорта.

Согласно рекомендациям ВОЗ, люди в возрасте 18-64 лет должны уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут интенсивным.

Исследование, проведенное среди людей старше 18 лет, охватило 1,9 миллиона человек из 168 стран.

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