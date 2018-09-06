«Нұр Отан» узнает социальный портрет каждого члена партии - Тамара Дуйсенова

В рамках форума партийцы также обсудили внедрение системы оценки деятельности, мотивирования и стимулирования «первичек», вопросы партийного обучения, управления человеческими ресурсами.

Для активизации работы первичных партийных организаций «Нұр Отан» создаст расширенную базу данных, сведения которой помогут составить социальный и профессиональный портрет каждого члена партии. Это улучшит работу партийцев на местах и качественный состав партийного кадрового резерва, из которого нуротановцы будут выдвигаться на выборные должности передает zakon.kz.

Об этом сегодня на первом региональном Форуме первичных партийных организаций в Павлодаре сообщила Секретарь партии «Нұр Отан» Тамара Дуйсенова.

В Павлодаре в рамках модернизации партии «Нұр Отан» впервые проводится региональный Форум ППО с участием Секретаря партии Тамары Дуйсеновой и председателя Павлодарского областного филиала «Нұр Отан», акима области Булата Бакауова.

На форум приглашены руководители крупных «первичек» и территориальных филиалов Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, всего более 250 человек. Основная цель двухдневного собрания – обсуждение проекта Концепции активизации ППО.

- Мы подготовили проект концепции и рассматриваем его исходя из задач по модернизации деятельности партии: как «первички» будут участвовать в формировании общенациональной повестки дня, какие технологии использовать для информирования населения о новых целях и задачах Главы государства, какую работу вести с молодежью, какой у нас должен быть политический и стратегический потенциал для мониторинга социальных проблем регионов и их решения, какой качественный состав членов должен быть у партии. По итогам регионального форума предложения его участников будут представлены на республиканском Форуме ППО в Астане», - сказала Тамара Дуйсенова на открытии мероприятия.

В рамках форума партийцы также обсудили внедрение системы оценки деятельности, мотивирования и стимулирования «первичек», вопросы партийного обучения, управления человеческими ресурсами, формирования партийного кадрового резерва, а также идеологические проекты, формы и методы работы по реализации новых 22 партийных проектов по повышению цифровой грамотности населения, развитию МСБ, переходу на трёхъязычие и др.

Затем участники форума ознакомились с проектом «Цифровая партия», направленным на цифровизацию всей деятельности партии, сокращение бумажного документооборота и создание единой базы ее членов. Кроме этого, для участников регионального форума проведены тренинги «Ораторское мастерство», «Политические коммуникации» и др.

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