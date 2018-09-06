Ситуация с хиджабами в туркестанской школе разрешена

Завтра девочки должны прийти на занятия в полном объеме.

Ситуация с хиджабами в школе Фирдаус Туркестанской области разрешена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на издание zhasalash.

Как сообщил руководитель отдела образования Мактааральского района Серик Туйбеков, благодаря разъяснительной работе был найден общий язык с родителями учениц, которые никак не хотели посещать школу без хиджабов.

"Школьницы вняли образовательным требованиям и сняли хиджабы. В настоящее время доля тех, кто их снял, составила 75 процентов. Согласно обещанию родителей, завтра девочки должны прийти на занятия в полном объеме", - сказал Серик Туйбеков.

По данным отдела образования акимата Мактааральского района, в этом году школьники села Фирдаус перебрались в новое здание. 1 млрд 350 млн тенге было выделено из Нацфонда для строительства нового 600-местного здания. В настоящее время в школе обучается 700 учащихся.

Ранее в социальной сети было опубликовано видео о школьницах, которые пришли на 1 сентября в хиджабах и чуть не сорвали образовательный процесс. Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил по данному факту, что в село Фирдаус выехала специальная комиссия, чтобы разобраться с ситуацией с ношением религиозной одежды в школе.

«В соответствии с законом в религиозной одежде запрещено посещать школу», - отметил министр.

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