Около 1900 молодых людей будут призваны этой осенью в Семиречье

Призывная кампания продлится до конца декабря.

В Алматинской области стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Нынешней осенью из жетысуского края планируется призвать около 1900 молодых людей 1991-2000 года рождения. Задачи предстоящего осеннего призыва обсуждены на инструкторско-методическом занятии Департамента по делам обороны Алматинской области с участием председателей призывных и медицинских комиссий, начальников местных органов военного управления, военной прокуратуры, представителей ДКНБ, ДВД, а также воинских частей Талдыкорганского гарнизона.



Каждый из них, а также начальники управления и отделов по делам обороны городов и районов Алматинской области, рассказали о готовности к предстоящему осеннему призыву.

- Важно отбирать здоровых и подготовленных молодых людей, которые мотивированы к службе, - подчеркнул начальник Департамента по делам обороны Алматинской области подполковник Талгат Даулетханов и акцентировал внимание на личной ответственности каждого должностного лица по принятию всех необходимых мер в ходе призывной кампании.

Уже с 10 сентября для прохождения срочной воинской службы призывники из Алматинской области отправятся в воинские части Пограничной службы КНБ РК, в последующем - в Службу государственной охраны, Вооруженные Силы и Национальную гвардию МВД РК.

Призыв граждан на срочную воинскую службу будет производиться до конца декабря 2018 года. Согласно Закону «О воинской службе и статусе военнослужащих», призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

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