Вор посадил на скамью подсудимых полицейского

Главный свидетель обвинения тоже находится в следственном изоляторе.

В суде №2 Костаная начали рассматривать дело по обвинению экс-полицейского в попытке кражи, пишет корреспондент портала "Костанайские новости".

Бывший оперуполномоченного отделения криминальной полиции Южного отдела полиции УВД Костаная Жемыс Умирбаев обвиняется в попытке кражи в группе лиц и превышении должностных полномочий в корыстных целях. Если обвинение это докажет, бывшему грозит оперу до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишениям права работать на госслужбе и в правоохранительных органах.

Из обвинительного акта следует, что Умирбаев занимался расследованием краж, которые совершил Александр Зинин. И ему пришла в голову мысль воспользоваться услугами вора. Оперуполномоченный рассказал Зинину, что офисе одного ТОО хранится миллион тенге, рассказал, как туда проникнуть, дал металлический напильник и перчатки. По версии следствия, Зинин был в зависимом положении от полицейского, поэтому согласился. А сам через несколько дней отправился в антикоррупционную службу. Там решили брать Умирбаева «на крючок». В итоге полицейского поймали.

Признает вину или нет, Умирбаев пока не сказал. Об этом он скажет в последнем слове, заявил его адвокат.

Главного свидетеля обвинения Александра Зинина допросят позже - он находится в следственном изоляторе и обвиняется в серии краж. За плечами Зинина две судимости. И тоже за кражи.

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