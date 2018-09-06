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Аршавина признали лучшим футболистом чемпионата Казахстана

Участниками голосования стали наставники команд Премьер-лиги.

Фото : gazeta.ru6 сентября 2018, 17:27

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана. Об этом сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

"Подведены итоги традиционного опроса на лучшего главного тренера и футболиста Чемпионата Казахстана в августе. Как и прежде, участниками голосования стали наставники команд Премьер-лиги", - говорится в сообщении.

При определении лучшего футболиста месяца каждый из опрашиваемых называл свой вариант из трех игроков. Затем в зависимости от места им присваивались баллы: 3 балла – за первое место, 2 – за 2 место, 1 – за третье место. Итоги подведены после суммирования всех баллов.

При выявлении лучшего тренера июня респонденты выбирали по одному варианту.

Лучшим игроком Премьер-лиги прошедшего месяца назван атакующий полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, который набрал 20 баллов. Звание лучшего тренера августа между собой поделили рулевой «Жетысу» Дмитрий Огай и наставник «Атырау» Виктор Кумыков. Оба специалиста получили по 4 голоса.


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