Лондон обвинил Путина в отравлении Скрипалей

Отравление - результат жесткого контроля Путиным власти в стране

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» несет лично президент России Владимир Путин. Его цитирует газета The Guardian, передает Лента.

По его словам, атака на Скрипалей — результат жесткого контроля Путиным власти в стране. «В конечном счете ответственность несет он [Путин], ведь он президент своей страны, его правительство финансирует и управляет деятельностью спецслужб — ГРУ — через министерство обороны, — заявил он. — Не думаю, что кто-либо мог бы сказать, что он не контролирует то, что происходит в его стране».

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напрямую не обвиняла российского лидера, однако заявила, что в отравлении виновны спецслужбы РФ.

Как пишет газета, Лондон собирается усилить дипломатическое давление на Кремль и поднять в Совете Безопасности ООН вопрос об ответственности Москвы за произошедшее.

5 сентября британские власти назвали имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля. По информации Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии «ни о чем не говорят».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждают, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение фигурирующего в скандале токсина.

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