Пересадка столичных чиновников на такси позволит сэкономить миллионы тенге ежегодно

Освободившиеся 64 машины передадут учреждениям социальной сферы, в том числе школам и больницам.

В Астане местные чиновники отказались от служебных автомобилей и пересели на такси. По оценкам местных властей, такая модернизация позволит бюджету экономить несколько миллионов тенге ежегодно, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Отмечается, что подобная модернизация автопарка городского акимата позволяет существенно сократить расходы из городского бюджета. Такси не ждет сотрудника, когда тот сидит на совещании, а берет в это время другой заказ, что сокращает издержки из-за отсутствия простоя автомобиля.

"Переход на использование такси позволит сэкономить миллиард тенге (2,7 миллиона долларов) в течение пяти лет. Освободившиеся 64 машины передадут учреждениям социальной сферы, в том числе школам и больницам. В свою очередь сэкономленные средства будут перераспределены на социальные проекты, такие как организация бесплатного питания для учащихся начальных классов, выделение учебных грантов для выпускников школ, решение вопроса о недостаточности мест в общежитиях для студентов и другие", - сообщили в акимате Астаны.

Акимат пошел на такие меры из-за того, что часть городского автопарка постоянно не используется, а деньги на его содержание приходится выделять. На самом деле экономия бюджета происходит в нескольких направлениях. В частности, теперь не будет необходимости закупать и обновлять парк, не придется платить за сервис и ремонт, не нужно будет покупать топливо, а также содержать в штате водителей.

Пока столичные руководители остались довольны сервисом, предоставляемым такси, и не нашли существенных отличий между поездками на служебном транспорте и автомобиле с «шашечками».

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