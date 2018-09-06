Какие возможности есть у казахстанцев, решивших привезти в страну иностранное авто

Сегодня население активно интересуется возможностями ввоза легковых автомобилей для личного пользования.

В Министерстве финансов РК рассказали, в каком случае можно ввозить в страну иностранные автомобили и почему стоит проверять легальность транспорта перед покупкой, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, большниство вопросов задаётся как по автомобилям, ввозимым из третьих стран, так и по автомобилям, которые ввозятся из стран Евразийского экономического союза – это Армения, Беларуссия, Россия и Киргизия.

Иностранные автомобили можно временно ввозить на один год иностранным гражданам без уплаты каких либо платежей. Граждане государств-членов ЕАЭС могут временно ввозить иностранные автомобили только при условии уплаты обеспечения, это так называемая финансовая гарантия. Срок ее действия также год.

Граждане Республики Казахстан могут ввозить на территорию Республики Казахстан автомобили, растаможенные в Киргизии до 1 января 2014 года и автомобили, растаможенные в Армении до 10 октября 2014 года.

Указанные автомобили могут временно ввозиться на территорию Республики Казахстан только лицами, постоянно проживающими в Киргизии и Армении.

в Киргизии, в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года;

в Армении, в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем.

Лица, которые постоянно не проживают в Киргизии и Армении, могут ввозить указанные автомобили на территорию Республики Казахстан в следующих случаях:

1) после уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным в приложении два к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", и уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов;

2) для Армении - после 1 января 2023 года,

3) для Киргизии - после 1 января 2025 года.

Также необходимо отметить, что сегодня на рынке имеются автомобили, которые были ранее ввезены с Монголии и затем были незаконно поставлены на регистрационный учет в органах внутренних дел Казахстана. Такие автотранспортные средства считаются иностранным товаром и по ним будут приниматься соответствующие меры. Проверить автомобиль на факт незаконного учета можно в органах ДГД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!