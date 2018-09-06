Казахстанские спортсмены принесли еще 2 золота на Всемирных играх кочевников

Также в состязаниях по гладкой скачке наши наездники принесли в копилку сборной 2 медали: на дистанции 1600 м - «бронза», 2400 м - «золото».

На побережье озера Иссык-Куль 5-ый день продолжаются III Всемирные игры кочевников, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

6 сентября в селе Бактуу-Долоноту завершились соревнования по ашыртмалы аба гюреши (традиционный вид турецкой борьбы гюреш), в которых казахстанский борец Ауесхан Курбанкулов (65 кг) завоевал золотую медаль.

Также в состязаниях по гладкой скачке наши наездники принесли в копилку сборной 2 медали: на дистанции 1600 м - «бронза», 2400 м - «золото». Отметим, на 5-ый день соревнований в стрельбе из традиционного лука верхом на лошадях (жамбы ату) в финал вышли 3 казахстанца.

В состязании всадников - аударыспак - за первенство будут бороться 5 наших спортсменов. В данном виде этноспорта честь страны будет защищать чемпион Азии и ІІ Всемирных игр кочевников (2016 год) Сырым Избасаров.

В этом году III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на территории города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области (Кыргызстан). Сборная Казахстана представлена 134 спортсменами в 25 видах этноспорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!