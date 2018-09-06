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В Атырау зачислить ребенка в детский сад теперь можно в режиме онлайн

На сайте размещен полный список детских садов города, очередь заявлений, бюллетень свободных мест, свод полученных направлений.

Фото : пресс-служба акимата г.Атырау6 сентября 2018, 17:53

Теперь жителям Атырау не нужно простаивать длинные очереди в ЦОНах и городском отделе образования, чтобы зачислить ребенка в детский сад и узнать очередность, сообщает пресс-служба акимата г.Атырау.

С 5 сентября 2018 года в Атырау заработал сайт garden.atyrau.gov.kz, где можно в онлайн режиме выбрать детский сад, получить о нем полную информацию, отслеживать очередь в дошкольное учреждение, а также получить обратную связь посредством SMS или e-mail - сообщения.

По словам и.о.руководителя городского отдела образования Алмабека Абдолова, сайт поможет сэкономить время родителей, исключить коррупционные риски и личный контакт со специалистами ГорОО.

- На сегодняшний день в 42 государственных детских садах г.Атырау имеется 13 219 мест, из них свободных - 1141. Всего от родителей было подано 24 925 заявлений. Из них очередники - 22 408, льготных категорий граждан - 2 517, - рассказал Алмабек Абдолов.

Также, на сайте размещен полный список детских садов города, очередь заявлений, бюллетень свободных мест, свод полученных направлений. Родители не выходя из дома смогут проверить очередь и получить направление в детский сад.

Кроме того, здесь размещен список частных детских садов, а также информация о количестве в них занятых и свободных мест.


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