Глава государства отметил важность дуального образования
Нурсултан Назарбаев побеседовал со студентами Карагандинского государственного технического университета.
Фото : Sputnik Казахстан6 сентября 2018, 17:58
Президент Казахстана в ходе визита в Карагандинскую область ознакомился с производственным процессом нового машиностроительного завода, оснащенного современным роботизированным оборудованием и автоматизированной системой управления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Акорды".
В ходе посещения объекта Главе государства были представлены информация о планах реализации инвестиционных проектов в области, а также презентация о деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс».
"Нурсултан Назарбаев также побеседовал с коллективом предприятия и студентами Карагандинского государственного технического университета. Президент Казахстана подчеркнул важность дуального образования и подготовки кадров в соответствии с современными трендами развития экономики. В завершение глава государства пожелал молодым специалистам успехов в работе и новых свершений", - сообщается на сайте "Акорды".
6 сентября глава государства прибыл в Карагандинскую область с рабочим визитом.
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