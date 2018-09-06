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Глава государства отметил важность дуального образования

Нурсултан Назарбаев побеседовал со студентами Карагандинского государственного технического университета.

Фото : Sputnik Казахстан6 сентября 2018, 17:58

Президент Казахстана в ходе визита в Карагандинскую область ознакомился с производственным процессом нового машиностроительного завода, оснащенного современным роботизированным оборудованием и автоматизированной системой управления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Акорды".

В ходе посещения объекта Главе государства были представлены информация о планах реализации инвестиционных проектов в области, а также презентация о деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс».

"Нурсултан Назарбаев также побеседовал с коллективом предприятия и студентами Карагандинского государственного технического университета. Президент Казахстана подчеркнул важность дуального образования и подготовки кадров в соответствии с современными трендами развития экономики. В завершение глава государства пожелал молодым специалистам успехов в работе и новых свершений", - сообщается на сайте "Акорды".

6 сентября глава государства прибыл в Карагандинскую область с рабочим визитом.



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