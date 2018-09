Названа причина смерти вокалистки The Cranberries

Певица скончалась в результате несчастного случая.

Следствие установило причину смерти вокалистки группы The Долорес О'Риордан, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Ирландская певица утонула в ванне в состоянии алкогольного опьянения.

Смерть 46-летней Долорес О'Риордан, которую нашли мертвой в лондонском отеле в январе этого года, полицейские не считают подозрительной. Коронер Ширли Рэдклифф постановил, что певица скончалась в результате несчастного случая.

У певицы остались сын и две дочери.

Долорес О'Риордан родилась в сентябре 1971 года в небогатой фермерской семье в Ирландии. В 1990 году она присоединилась к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries (в переводе – клюква).

Долорес полюбилась слушателям композициями Zombie, You and me, When Youʼre Gone, Animal Instinct, Linger и другими.

