Названа причина смерти вокалистки The Cranberries
Певица скончалась в результате несчастного случая.
Следствие установило причину смерти вокалистки группы The Долорес О'Риордан, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.
Ирландская певица утонула в ванне в состоянии алкогольного опьянения.
Смерть 46-летней Долорес О'Риордан, которую нашли мертвой в лондонском отеле в январе этого года, полицейские не считают подозрительной. Коронер Ширли Рэдклифф постановил, что певица скончалась в результате несчастного случая.
У певицы остались сын и две дочери.
Долорес О'Риордан родилась в сентябре 1971 года в небогатой фермерской семье в Ирландии. В 1990 году она присоединилась к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries (в переводе – клюква).
Долорес полюбилась слушателям композициями Zombie, You and me, When Youʼre Gone, Animal Instinct, Linger и другими.
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