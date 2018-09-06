Степаненко хочет помешать новому браку Петросяна

Так считает адвокат юмориста.

Артистка Елена Степаненко пытается затянуть бракоразводный процесс с юмористом Евгением Петросяном, чтобы помешать его новому браку, считает адвокат Сергей Жорин. Об этом пишет РИА Новости.

"По моему мнению, она опасается, что он может вступить в новый брак. Она этому препятствует и пытается во что бы то ни стало предотвратить", — сказал Жорин журналистам.

Он добавил, что не знает о планах Петросяна на новый брак.

Хамовнический суд Москвы в четверг рассматривает сразу два иска: первый подали юристы Степаненко, встречный иск — представители Петросяна. Как стало известно ранее, представители Степаненко просят для нее большую часть совместно нажитого имущества. Как сообщил РИА Новости Жорин, защита Петросяна просит поделить имущество поровну. Авторские права на произведения они пока не делят. Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.

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