Назарбаеву доложили о цифровизации здравоохранения в Карагандинской области
Глава государства посетил ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс».
Фото : /kphk.kz6 сентября 2018, 18:29
6 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» в Караганде, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Назарбаев посетил предприятие, оснащенное передовым оборудованием, с проектной мощностью производства 4 млн упаковок биотехнологических лекарственных средств в год.
Кроме того, Главе государства было доложено о ходе цифровизации системы здравоохранения в регионе и реализации проектов ГЧП в данной отрасли.
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