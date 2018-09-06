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Назарбаеву доложили о цифровизации здравоохранения в Карагандинской области

Глава государства посетил ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс».

Фото : /kphk.kz6 сентября 2018, 18:29

6 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» в Караганде, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назарбаев посетил предприятие, оснащенное передовым оборудованием, с проектной мощностью производства 4 млн упаковок биотехнологических лекарственных средств в год.

Кроме того, Главе государства было доложено о ходе цифровизации системы здравоохранения в регионе и реализации проектов ГЧП в данной отрасли.


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