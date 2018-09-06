Акимат Астаны выделил 58 млн тенге на обучение студентов из малообеспеченных семей

Для нас вы все победители, - заявил Асет Исекешев.

Обладателями грантов акима Астаны по итогам решения комиссии при акимате города стали 47 выпускников из числа детей-сирот, воспитанников детского дома, инвалидов с детства, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Образовательные гранты акима выделяются для обучения по наиболее востребованным специальностям. Приоритетными являются технические, педагогические и медицинские направления. Обладателями грантов, по итогам решения комиссии при акимате города Астаны, стали 47 выпускников из числа детей-сирот, воспитанников детского дома, инвалидов с детства, детей оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, общеобразовательных школ.

«Для нас вы все победители. То, что вы стали обладателями грантов, уже говорит о вашей воле и целеустремленности, вы сделали первый большой шаг в достижении мечты. Это только первая победа, остальные, я уверен, ждут вас впереди. Будьте сильными и активными, лидерами по жизни. Завтра вы не только сможете проложить дорогу в будущее себе, но и помочь стране. Сегодня у вас есть отличная возможность развивать технологию, науку, другие сферы. Желаю вам удачи в реализации ваших планов и идей», – сказал Асет Исекешев.

В итоге 17 человек будут обучаться в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина, 7 человек – в Медицинском университете «Астана», 1 выпускник – в университете «Туран-Астана», 14 человек – в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли, по 4 выпускника – в Казахском университете технологии и бизнеса и Евразийском гуманитарном институте.

«Вырос я в многодетной семье. Поступил на факультет электроэнергетики в Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина. Cпециальность эту выбрал неслучайно, хочу сделать открытие в «зеленой» энергетике, найти альтернативу углю. Приятно, что аким сегодня уделяет внимание каждому студенту, мы чувствуем поддержку, и это мотивирует», – сказал обладатель гранта акима Астаны Амир Ермагамбет.

Отметим, что впервые в текущем учебном году в вузах появились новые специальности – проектировщик 3D-печати в строительстве, разработчик и аналитик компьютерных систем, web-дизайнер и ландшафтный дизайнер.

Социальная помощь на оплату обучения выпускников общеобразовательных школ из числа детей-сирот, воспитанников детского дома, инвалидов с детства, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей в высших учебных заведениях города Астаны предоставляется акиматом на ежегодной основе.

На данные цели в текущем году предусмотрено 58,8 млн тенге. Всего на сегодня по общеобразовательным грантам акима обучается 125 студентов.

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